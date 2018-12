First Dates Hotel komt naar Nederland

Goed nieuws voor de fans van First Dates , want BNNVARA haalt de variant First Dates Hotel nu naar Nederland.

In First Dates Hotel zie je tientalen vrijgezellen die samen in een hotel verblijven, waar ze een duik nemen in het zwembad, een drankje drinken aan de bar én natuurlijk dineren met de voor hun uitgekozen dates. Als de date een succes is, kunnen ze inchecken voor de nacht.

Het programma is al een succes in Groot-Brittannië en komt nu ook naar ons land. In een oproepje vragen barman Victor en gastheer Sergio mensen zichzelf, of die leuke opa/oma/tante/fietsenmaker om de hoek om zich in te schrijven. Wanneer het programma te zien zal zijn op tv, is nog niet bekend. Opgeven kan hier.

Datingprogramma First Dates is een van de kijkcijfertoppers van NPO 3. Gisteravond zagen ruim een half miljoen mensen de misschien wel ongemakkelijkste date ooit, toen de 36-jarige Sjef uit Geldrop op respectloze, gênante en uiterst lompe wijze werd afgewezen door de even oude automonteur Roy.

Volledig scherm Barman Victor van het First Dates restaurant © Pim Ras Fotografie