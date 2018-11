First Dates-Jaimy neemt het op voor ‘arrogante’ Lisa

Vanochtend had de 30-jarige Jaimy, die met zijn familie een kinderopvang runt, nog even contact met de makers van het BNNVARA-programma. Zijn date met de 25-jarige gastouder deed gisteravond op sociale media veel stof opwaaien door de ‘arrogante’ houding van Lisa . ,,Ik heb geen contact met haar meer gehad, maar ik hoorde van de mensen van First Dates dat ze bedreigd is na de uitzending. Echt belachelijk. Dat gaat veel te ver. Ik heb geen haatgevoelens voor haar. Als er iemand boos zou moeten zijn, ben ik het. Maar ik ben het niet’’, zegt Jaimy. ,,Ik hoop dat mensen haar met rust laten, dit verdient ze niet.’’

Jaimy is blij met alle steunbetuigingen die hij van kijkers kreeg. ,,Zoals het is uitgezonden, klopte het met het gevoel dat ik kreeg tijdens de date. Ik vond het wel bijzonder om te zien wat ze op het toilet over mij te zeggen had, over mijn uiterlijk bijvoorbeeld. Dat kwetst me niet, het zegt vooral iets over haar karakter.’’ Zo Lisa liet in de camera onomwonden weten dat haar date écht niets voor haar was. ,,Toen hij binnen kwam dacht ik al: Nee. En geen haar, én een grote neus, én geen gebit dat ik wilde.’’