Fleur Wallenburg gaat Nieuws en Co presenteren én is zwanger

Fleur Wallenburg volgt Lara Billie Rense op als presentator van het NPO Radio 1-actualiteitenprogramma Nieuws en Co. Wallenburg heeft nog een nieuwtje: ze is zwanger.

De 39-jarige Wallenburg begon in 2006 bij de NOS als vaste nieuwslezer op NPO 3FM, veelal in de ochtend. In 2015 kwam het redacteurschap voor Met het oog op morgen daarvoor in de plaats en sinds eind 2019 maakt ze samen met Peter Kuipers Munneke de podcast De Weerman. Haar presentatierentree maakte ze op de nieuwszender NPO Radio 1: eerder presenteerde ze daar al bij toerbeurt het Radio 1 Journaal op zaterdag.

Het afgelopen jaar nam ze al een paar dagen per week plaats achter de microfoon van Nieuws en Co. Per 1 april worden dat vier dagen. Lara Billie Rense doet dan de vijfde dag tot in oktober, wanneer die de NOS helemaal verruilt voor het zzp-bestaan. Wallenburg is blij met de stap. ,,De afgelopen weken heb ik eigenlijk alleen maar Nieuws en Co gedaan met al die extra uitzendingen over de oorlog in Oekraïne. Het is dus supersnel gegaan, maar ook wel natuurlijk. Ik vind het zo leuk om te doen. Het programma past me ook, het tijdstip is heerlijk en de collega’s zijn geweldig.”

Zwanger

Op Twitter maakte Wallenburg ook bekend dat zij zwanger is. ‘Overigens ga ik ook nog een kind op de wereld zetten in de zomer, dus in eerste instantie is het voor 2 maanden, maar ik kom natuurlijk wel terug!’ meldt zij haar volgers.

Lara Billie Rense was 4,5 jaar presentator van het Radio 1 Journaal in de ochtend. Daarna maakte die de overstap naar het middagjournaal, dat later opging in Nieuws en Co, een coproductie van NOS en NTR. Als zzp’er wil Lara Billie onder meer andersoortig mediawerk gaan doen. Ze wil na 12,5 jaar wat meer afstand tot de dagelijkse nieuwshectiek.

