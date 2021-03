Flinke toename On Demand-kijken: ‘We doen er nog even een abonnementje bij’

Nederland kijkt spectaculair meer naar Video On Demand-platforms als Netflix, YouTube, Videoland, Disney+ en Amazon Prime. In het coronajaar 2020 is deze vorm van kijken met 31 procent sterk gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit het jaarrapport van Screenforce, de Nederlandse TV-marketingorganisatie.

De groei heeft vanzelfsprekend te maken met de pandemie, waardoor veel mensen thuisbleven en het scherm aanzetten. De Nederlander kijkt 46 minuten per dag naar streamingsdiensten ,,Het is een relatief kleine markt. ter vergelijking: zo'n tien jaar geleden was dat maar zes minuten", verklaart Michel van der Voort, directeur van Screenforce. ,,Het kan snel gaan. Wat opvallend is: het zijn meer platforms die groeien. Je ziet nu vaak dat mensen er een abonnement bij nemen. Een Disney plus, of Amazone Prime is heel scherp in de markt gekomen. Met een laag maandtarief. Mensen zijn nu op het punt gekomen dat ze zeggen: we doen er nog even een abonnementje bij.”

Streamingsdiensten geven geen kijkcijfers prijs. Screenforce houdt steekproeven. ,,Wij doen al jaren onderzoek en op deze manier kunnen we die ontwikkeling mooi volgen", aldus Van der Voort.

In totaal werd er meer gekeken dan ooit: in 2020 zaten we gemiddeld 206 minuten per dag voor het scherm, zeven procent meer dan in 2019. Vooral in de eerste lockdown (vanaf maart 2020) zat Nederland massaal voor de ‘buis’ die niet alleen een televisietoestel betrof, maar ook de laptop, tablet en mobiel. Overigens ging de toename van populariteit van de streamingsdiensten niet ten koste van het lineaire (televisie)kijken: lineair (live) en uitgesteld bij elkaar keek de Nederland gemiddeld 159 minuten per dag naar de programma’s van de TV-zenders. Dat is goed voor een stijging van drie procent.

65-plussers

Vrijwel alle doelgroepen zijn meer gaan kijken, maar degenen die eruit springen zijn de 65-plussers. Zij kijken de meeste minuten naar het scherm: vijf en een half uur per dag. Volgens Screenforce blijkt zondag de populairste kijkdag. Op die dag, met behalve de sportprogramma’s ook hits als Boer Zoekt Vrouw, Heel Holland Bakt en Lubach op Zondag wordt gemiddeld 235 minuten per dag gekeken. Dat is negentien minuten meer dan de zaterdag van 2020 en tien minuten meer dan de zondag in 2019.

Net als in 2019 was NPO de in 2020 grootste zendergroep op de doelgroep 25-59 jaar. Dat aandeel groeide van 27,0 procent naar 28,1 procent Ook RTL zag haar zenderaandeel groeien van 25,3 naar 26,4 procent. Het zenderaandeel van Talpa Network, goed voor de derde plek, is op 17,9 procent uitgekomen -een iets lager deel ten opzichte van 2019: 18,3. Van der Voort: ,,RTL heeft een paar grote successen geboekt met The Masked Singer en LEGO Masters. Die tellen hard. SBS 6 heeft een beetje pech gehad dat het Champions League-toernooi door corona moest worden ingekort en je dus minder wedstrijden had. Bovendien werden de belangrijke duels nu in de zomer uitgezonden, een periode waarin veel mensen ook met andere zaken bezig zijn.”

