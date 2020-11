Floor Jansen brengt metalversie van Disneyhit Let It Go

Het lied is alles wat je niet verwacht bij Jansen, die met haar deelname aan Beste Zangers een heel nieuw publiek aanboorde en liet zien hoe veelzijdig ze is. Dat de metalzangeres voor dit nummer heeft gekozen, heeft alles te maken met haar dochtertje. ‘Freja luistert al maanden naar Let It Go uit de film Frozen. Voor de lol, maar ook omdat ik het optreden mis, heb ik besloten om dit nummer te coveren voor jullie’, schrijft Jansen onder de video. ‘Het nummer zit al maanden in mijn hoofd, dus nu is het aan jullie de beurt.’



Om Let It Go toch nog ‘eigen’ te maken, koos Jansen ervoor om rock en metal-elementen in het lied te verwerken. ‘Ik hoop dat jullie ervan genieten en laat me weten wat je ervan vindt’, aldus Jansen.



De reacties op het lied zijn veelal positief. Ook opperen fans dat Jansen als inspiratie kan dienen voor een nieuwe Disneyprinses ‘met tattoos en al!’ En: ‘Ik denk dat we een nieuwe zingende prinses hebben gevonden’, is een greep uit de opmerkingen onder de video, die inmiddels al meer dan 244.000 keer is bekeken.