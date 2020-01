Floor Jansen en Henk Poort geven extra show in Carré

Het eerste optreden is volledig uitverkocht, daarom komt er een extra show. De kaartverkoop is vandaag van start gegaan.



Sinds Henks deelname aan het populaire tv-programma Beste Zangers zijn diens vertolkingen van The Phantom of the Opera met Floor Jansen en Sound of Silence op YouTube miljoenen keren bekeken en bestormden ze de hitlijsten. Jansen is vooral bekend als leadzangeres van de Finse formatie Nightwish, de bekendste symfonische metalband ter wereld. Ze kreeg van over de hele wereld reacties op haar duet met Henk.