Floor Jansen neemt Henk Poort mee op tour

Bariton Henk Poort maakte in Beste Zangers indruk met zijn versie van de klassieker Sound of Silence , die hij speciaal voor Jansen zong. Het lied is al meer dan een miljoen keer teruggekeken op YouTube. Ook Jansen maakte zelf meer dan eens indruk met haar optredens in de tv-hit.

In het Parkstad Limburg Theaters in Heerlen komt er een matinee bij op 26 januari, in 013 in Tilburg staat ze ook op 31 januari en op 1 februari doen Jansen en Poort Het Paard aan in Den Haag. ⠀