Floor Jansen nodigt Henk Poort uit in Ziggo Dome voor speciale versie van Phantom of the Opera

Een bijzonder gastoptreden bij Nightwish in de Ziggo Dome gisteravond. De Finse metalband, met de Nederlandse zangeres Floor Jansen als frontvrouw, nodigde Henk Poort uit op het podium. Samen zongen ze The Phantom of the Opera.

Nightwish coverde het beroemde musicalnummer in 2002, Poort speelde zelf het Spook in de musical in de jaren 90. Jansen en Poort zongen het nummer al eens samen, toen ze in 2019 meededen aan tv-programma Beste Zangers. Met succes: hun versie staat al drie jaar in de Top 2000, vorig jaar op plek 75.



De twee hielden aan hun deelname bovendien een ‘diepe vriendschap’ over. Hij nodigde haar uit tijdens zijn Helden-concerten in Carré, zij nodigde hem dus uit bij de Ziggo Dome-concerten waarvan er vanavond nog een op het programma staat.

Voor haar band Nightwish was het voor het eerst in zeventien jaar tijd dat ze het nummer speelden. ‘Het was geweldig’, laat de band weten op social media.

Jansen (41) keek ontzettend uit naar de twee uitverkochte concerten in Amsterdam. Ze keerde namelijk gisteravond voor het eerst terug op het Nederlandse podium sinds ze werd geopereerd aan een tumor, kort nadat bij haar borstkanker was vastgesteld. Nader onderzoek wees uit dat er geen uitzaaiingen zijn en ze nu volledig kankervrij is. De zangeres treedt sinds een paar dagen weer op, maar merkt wel dat haar operatie nog geen maand geleden is.

‘Ik ben blij dat ik het kan doen na die beproeving’, aldus Floor afgelopen donderdag op Instagram. ‘Ik ben nog niet helemaal hersteld, maar het lukt dankzij de energie van het publiek en de geweldige mensen met wie ik werk en leef tijdens de tour, in de band en van de crew.’ De huidige tournee van de Finse metalband duurt tot februari. Dan wordt Jansen nog lokaal bestraald om te zorgen dat ‘alles wegblijft’.

Bij hun deelname aan Beste zangers in 2019 zongen Jansen en Poort ook samen The Phantom of the Opera:

