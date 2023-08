Florence + The Machine annuleert shows op Pukkelpop en Lowlands

De groep zou zaterdag op Lowlands staan. Zangeres Froukje neemt de plek van de band over. Florence + The Machine was een dag later geboekt voor Pukkelpop. De Belgische band Balthazar valt daar in.

Het is niet duidelijk wat de medische reden is waarom de band niet optreedt en over welk bandlid het gaat. Vorig najaar blies de groep ook concerten af omdat zangeres Florence Welch haar voet had gebroken. Florence + The Machine wordt volgende week vrijdag weer verwacht op een festival in Zürich. Die show gaat vooralsnog door.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: