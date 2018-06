Florence + The Machine in maart naar Ahoy

Florence + The Machine brak in 2009 door met hun debuutalbum Lungs. Hits als Shake It Out, Dog Days Are Over en You've Got The Love, van hun tweede album Ceremonials, eindigden hoog in de hitlijsten. In 2015 kwam hun laatste studioalbum How Big, How Blue, How Beautiful uit. In dat jaar was de band met leadzangeres Florence Welch voor het laatst te zien in Nederland.