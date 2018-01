Fockeline Ouwerkerk schittert op rode loper 'Taal is zeg maar echt mijn ding'

Update Zangeres The Cranberries plotseling overleden

15 januari Dolores O'Riordan, zangeres van de Ierse band The Cranberries, is vandaag overleden. Ze werd 46 jaar. Volgens O'Riordans uitgever Lindsey Holmes overleed de artiest plotseling in Londen, waar ze bezig was met opnames. De doodsoorzaak is nog niet bekend.