Folkzanger John Prine (73) overleden aan gevolgen coronavirus

Met zijn debuutalbum, eenvoudig getiteld John Prine, ontpopte de voormalige postbode uit Chicago zich in 1971 tot de kroniekschrijver van het alledaagse bestaan. Dit leverde hem een flinke schare fans op, waaronder ook Bonnie Raitt, Bruce Springsteen en Bob Dylan. Prine heeft zijn carrière te denken aan zanger Kris Kristofferson, zei hij in 2019 in een interview. Kristofferson ontdekte Prine dankzij een gezamenlijke vriend in Chicago.