Foo Fighters komen met eerste album sinds dood Taylor Hawkins

De Foo Fighters hebben voor het eerst sinds het overlijden van drummer Taylor Hawkins een nieuw nummer uitgebracht. Tegelijkertijd met de release van Rescued maakte de band ook bekend dat op 2 juni een nieuw album uitkomt, getiteld But Here We Are.

Op de eigen website beschrijft de band de nieuwe plaat als een ‘eerlijke en emotioneel rauwe reactie op alles wat Foo Fighters het afgelopen jaar heeft doorstaan’. ,,But Here We Are is een bewijs van de helende krachten van muziek, vriendschap, en familie.”

De Amerikaanse band gaat in mei voor het eerst weer op tournee sinds de dood van Hawkins in maart vorig jaar. Het is nog altijd onbekend wie dan zal plaatsnemen achter de drums, al gaan er wel geruchten over een opvolger. Zo wordt onder anderen de zoon van Taylor Hawkins genoemd en wordt gespeculeerd dat Foo Fighters-zanger Dave Grohl zal gaan drummen.

