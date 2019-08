Fotograaf William Rutten springt in de bres voor ‘te magere’ Doutzen Kroes

Skinnyshaming

Rutten merkt op dat er de laatste tijd veel wordt gepraat over het onderwerp ‘fatshaming’ en dat er dan wordt geconcludeerd ‘dat dat echt niet meer kan in deze tijd'. ‘Maar skinnyshaming mag blijkbaar wel. Elke vrouw die slank is zal op social media keihard geshamed over hun figuur worden. “Ga eens eten meid.” De allermooiste opmerking die ze voor hun kiezen krijgen, dat ze een slecht voorbeeld zijn voor jonge meiden.’

Daarop vraagt Rutten zich af hoe het zou zijn als tegen ‘te dikke dames’ wordt gezegd dat ze een slecht rolmodel zijn voor diezelfde jonge meiden. ‘We hebben allemaal een andere bouw, een andere stofwisseling. De een kan niet zonder gezond eten en sporten en de ander niet zonder lekker veel eten en een wijntje. En dan hebben we nog een grote groep met allerlei aandoeningen waardoor het gewicht alle kanten op kan gaan. Laat mensen gewoon zijn wie ze willen zijn, moeten zijn of kunnen zijn! Waarom moeten we daarover oordelen?’



Volgens Rutten is het allebei net zo slecht: ‘Iemand veroordelen over te slank zijn is net zo naar als over te dik zijn, daar zit echt geen verschil tussen. Laten we gewoon eens ophouden elkaars figuur te bekritiseren. Daar zal het een stuk gezelliger van worden in de wereld!’