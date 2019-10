Fouten gemaakt bij dodelijk ongeluk Deadpool

In het rapport wijst de Canadese organisatie WorksSafe BC op een aantal punten waarbij Fox in de fout is gegaan tijdens de opnames van de film in Vancouver. Zo zouden er geen afzettingen zijn geplaatst rond de stunt van Harris, die de controle over een motor die ze reed verloor en daardoor tegen een gebouw crashte. Ook zou de studio het niet mogen hebben toestaan dat de stuntvrouw geen helm droeg. Volgens de commissie heeft Fox het gevaar van de stunt niet goed ingeschat en schortte het ook aan de voorbereiding die de studio Harris gaf.