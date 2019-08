Fox sluit terugkeer Jussie Smollett in Empire uit

Na de bekendmaking dat het komende zesde seizoen het laatste zal zijn voor Empire, deden geruchten de ronde dat de in opspraak geraakte acteur te zien zou zijn in in ieder geval de laatste aflevering van het drama. Begin juni ontkende bedenker van de serie Lee Daniels dat al op Twitter.

Smollett kreeg in maart zestien aanklachten aan zijn broek voor het doen van een valse aangifte. Hij beweerde eerder dat hij slachtoffer was geworden van een racistische, homofobe aanval. De acteur heeft altijd zijn onschuld volgehouden. De aanklachten werden na enkele weken ingetrokken, volgens de aanklager in Chicago omdat Smollett waarschijnlijk geen langere straf zou krijgen dan het voorarrest dat hij uitzat en de werkstraf die hij vrijwillige uitvoerde. Inmiddels is er weer een nieuw onderzoek geopend. Smollett kreeg tijdens de roerige periode veel steun van zijn mede-acteurs uit de serie, die altijd hebben volgehouden hem te geloven.