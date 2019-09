Fraaie animatie in waterverf met een boodschap die hard aankomt

Verslaafd aan geweld: Elisabeth Moss mag radicaal zijn

10:00 Van de drie vrouwen die in de misdaadfilm The Kitchen noodgedwongen een misdaadbende oprichten is het personage van actrice Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale, Top of The Lake) de meest radicale. Haar enthousiasme bij het in stukken hakken van een lijk in een badkuip is daar een voorbeeld van.