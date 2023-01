Francis van Broekhuizen gaat theater in met Dominic Seldis

Francis van Broekhuizen en Dominic Seldis gaan samen het theater in met hun eigen muzikale voorstelling. Hun eerste gezamenlijke voorstelling draagt de toepasselijke naam The Francis & Dominic Show .

Operazangeres Van Broekhuizen en de Britse contrabassist Seldis delen in hun show persoonlijke verhalen, spelen populaire liedjes en betrekken het publiek bij hun optreden. Het publiek leert de twee kennen door hun favoriete muziek. ,,We kunnen niet wachten om samen op het podium te staan. Het wordt zó leuk dat we maar hopen dat we de show doorkomen zonder te veel te lachen”, aldus Van Broekhuizen en Seldis.

The Francis & Dominic Show is van maart tot en met juni te zien door het hele land. De première is op 19 maart in Amare in Den Haag.

