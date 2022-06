Francis van Broekhuizen zet quiz op zijn kop, verbetert Matthijs van Nieuwkerks vragen

recensie Francis van Broekhui­zen is plezierig ‘over the top’

WAALWIJK - Alles wat ze doet is ‘over the top’, maar toch, een middag met zangeres/entertainer Francis van Broekhuizen (‘de arme tak, zonder c en ij’) is een middag puur plezier. Op donderdag 19 mei te zien in De Leest in Waalwijk.

13 mei