Frank Dane mist ochtendshow door storm

Ellie Lust: Op de Filipijnen heb ik de politie drie mensen zien doodschie­ten

8:21 In het kielzog van agenten op bijvoorbeeld de Filipijnen of in Mexico keert Ellie Lust weer terug met Ellie op Patrouille. Hoewel ze niet wil oordelen, schoot haar wenkbrauw toch soms omhoog bij het handelen van haar buitenlandse collega’s.