Frank Dane stopt de val na vertrek Evers: 538 blijft de grootste

Vooralsnog blijven NPO Radio 2, Radio 538 en Qmusic de lijst met de best beluisterde radiozenders in Nederland aanvoeren. Radio 2 en Qmusic zijn de afgelopen twee maanden gestegen in de algemene doelgroep (luisteraars 10+) in marktaandeel, Radio 538 kampt daar met een lichte daling van 0,5 procent.. Maar in de commerciële doelgroep (20-49) is juist een tegenovergesteld beeld te zien. NPO Radio 2 en Qmusic doen goede zaken: de radiozenders zijn in de maanden september-oktober qua marktaandeel flink gestegen ten opzichte van dezelfde meetperiode in 2018. In de leeftijdsdoelgroep 10+ heeft Qmusic 1,2 procent meer marktaandeel weten te veroveren. Radio 2 is met 1,7 procent gegroeid, blijkt uit gegevens van het Nationaal Luister Onderzoek. Andere zenders die in september en oktober zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018 zijn onder meer 100% NL en BNR Nieuwsradio. 3FM, Radio Veronica en Sky Radio hebben marktaandeel moeten inleveren.

Adverteerders

Commerciële zenders kijken echter liever naar de cijfers in de doelgroep luisteraars tussen de 20 en 49 jaar, omdat dit de groep luisteraars is die het meest interessant is voor adverteerders. Daar is een opvallende groei voor Radio 538 te zien. Waar de zender in de vorige meetperiode nog op de hielen werd gezeten door Qmusic, is ze nu gestegen met 0,9 procent naar 16,8 procent marktaandeel. Qmusic is in die periode op hetzelfde niveau gebleven met 15,8 procent.



Radio 538 is enthousiast over de luistercijfers. ,,Met deze cijfers zijn we in deze meetperiode zelfs de grootste groeier in deze doelgroep, tegen de verwachtingen in", aldus een woordvoerder van de zender.”