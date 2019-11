Frank en Ricky hebben de blues: ‘Oude vrienden maak je niet, die bén je’

Opeens lachen Ricky Koole en Frank Lammers zo’n lach naar elkaar die niet is ingestudeerd of eindeloos werd gerepeteerd. Het is halverwege hun voorstelling Frank en Ricky hebben de blues en Lammers noemt Koole bij een lang vervlogen bijnaam: Tricky Cool.



Koole, een uurtje later backstage: ,,Zo noemde een aantal mensen mij op school, onder wie Frank. En het was mijn eerste e-mailadres, haha. Maar Frank, je hebt die bijnaam bij eerdere voorstellingen nog niet gebruikt.’’



Weer die lach van Lammers naar Koole. Een lach vol herinneringen.



You can’t make old friends, zingen ze tijdens hun voorstelling Kenny Rogers en Dolly Parton na, met twee stemmen die wonderwel , onder wie Frank, ondermooi mengen. En dat is hun gezamenlijke verhaal in één enkele, rake zin. Oude vrienden maak je niet, die bén je.



Koole: ,,Die hoef je niet alles uit te leggen. Wij hebben elkaar al heel vroeg leren kennen, tijdens onze opleidingen. En dat waren vier intensieve jaren.’’



Lammers: ,,Zo’n band, dat krijg je niet uitgelegd aan iemand anders.’’



Ze schelen exact vijf maanden en één dag, Frank Lammers (Mierlo, 10 april 1972) en Ricky Koole (Delft, 11 september 1972) en leerden elkaar kennen in Amsterdam, nog altijd hun beider woonplaats. Lammers deed de toneelschool, Koole de kleinkunstacademie.



Koole: ,,Twee verschillende opleidingen destijds, maar wel in hetzelfde gebouw. Ik zat in een klas met zeven mensen, onder wie De Vliegende Panters.’’



Lammers: ,,Wij hadden er elf in de klas, dus wij kwamen elkaar wel tegen. En wij braken een beetje de ban, omdat wij veel interesse hadden voor elkaars terrein.’’



Koole: ,,Jij zong al, ik wilde meer met toneel.’’



Lammers: ,,Samen maakten we een voorstelling. Die fa-lie-kant mislukte.’’



Koole: ,,Het was gewoon niet goed genoeg. We hebben er destijds niet zo lang aan gewerkt.’’