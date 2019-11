Frank en Rogier bij straatarm gezin met geradbraakt interieur: ‘Nooit zoiets ergs gezien’

videoDe extravagante kringloopdesigners Frank Jansen en Rogier Smit trappen het nieuwe seizoen van Paleis voor een Prikkie (SBS 6) vanavond af met een bijstandsgezin in Huizen dat hoognodig toe is aan een nieuw interieur. Joop en Claudia en hun vier kinderen leven in een huis met versleten laminaat en afgetrapte meubels.

,,Een blind paard kan hier nog geen schade aanrichten’’, concludeert Claudia droogjes als de cameraploeg van ‘Paleis’ de trieste leefsituatie filmt. Doordat Joop geen betaalde baan kan vinden en zijn vrouw reuma heeft, is er geen geld om het huis op te knappen. Bovendien leefden hun vier kinderen zich ook nog eens uit op de spierwitte muur in de woonkamer. Joop: ,,Een maand nadat het was gewit, tekenden ze hun eigen portret erop.’’ Tot overmaat van ramp heeft het bijstandsgezin ook last van muizen.

Volgens Rogier heeft hij ‘nog nooit zoiets ergs gezien’. ,,Er staat niets, er hangt niets en de vloer is kapot.’’ En: ,,Ik denk wel dat ze een stukje positiviteit krijgen als het is opgeknapt.’’ Waarop zijn 73-jarige liefde hem aanvult: ,,Maar die hebben ze niet nodig, want ze zijn met elkaar heel positief. Ik denk dat het gewoon leuk voor ze is. Die mensen zijn oké, maar het is een zielige toestand dat je geen uitzicht hebt, als er geen centjes zijn, op überhaupt nieuwe spullen. En dat is nu wel echt nodig.’’

Pimpen

De Haagse Frank en Rogier - die een villa in St. Tropez bezitten - werden in 2017 bekend toen ze in de serie Steenrijk, Straatarm tijdelijk van leven ruilden met een bijstandsgezin in Beverwijk. De twee kregen het voor elkaar met weinig geld hun interieur te pimpen. Twitteraars reageerden lyrisch en drongen aan op een reallifesoap.

In het derde seizoen van Paleis voor een Prikkie reizen de ‘highsociety-designers’ stad en land af om voor 250 euro woonkamers om te toveren tot een droompaleis. De aftrap van het tweede seizoen, waarin de ongeneeslijke zieke Sabrina werd gevolgd, trok vorig jaar 552.000 kijkers.

Volledig scherm Frank en Rogier kijken verdwaasd om zich heen in de zo goed als lege woonkamer. © SBS