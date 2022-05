Frank Evenblij dropt bom in De Verraders: 'Hoe kan je dit doen?’

Team achter New Kids komt na vijf jaar met nieuwe komedie

Flip van der Kuil en Steffen Haars, het duo achter successen als New Kids en de film Bro’s Before Ho’s, gaat eind dit jaar een nieuwe speelfilm draaien. De titel van de komedie is Krazy House. Het is de bedoeling dat de film in 2023 in de bioscopen te zien is. Dat maakte producent Kaap Holland Film bekend op het festival van Cannes.

12:09