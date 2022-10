Frank Lammers leent stem aan Obelix in nieuwe film, Buddy Vedder speelt Asterix

update Danny de Munk gaat via achterin­gang rechtszaal binnen bij zitting, rechter doet later uitspraak

De rechtbank in Amsterdam doet 1 december uitspraak over het verzoek van Danny de Munk om de vrouw die hem beschuldigt van verkrachting in het openbaar te horen. De Munk lichtte vandaag in de rechtbank zijn verzoek toe. De zanger was er samen met zijn advocaat Royce de Vries.

11:43