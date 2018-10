Frank Masmeijer gearresteerd in hotel Breda

Voormalig presentator Frank Masmeijer (57) is vanmiddag in Breda gearresteerd in een vestiging van het Van der Valk Hotel. Masmeijer zat met iemand te lunchen toen twee agenten binnenkwamen en hem meenamen. Op dat moment was het erg druk in het restaurant.

De arrestatie vanmiddag is gedaan door Brabantse agenten, zegt woordvoerder Dik Advocaat tegen het Brabants Dagblad. Hij kan niet zeggen waarvoor de voormalig Holidayshow-presentator is opgepakt.

Het is onduidelijk of Masmeijer in het hotel logeerde. De arrestatie verliep zonder problemen. Gert-Jan Knoops, de advocaat van Masmeijer, kan nog geen uitleg geven over de reden van de arrestatie van de voormalig showman.

Cocaïnesmokkel

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Frank Masmeijer vorig jaar tot acht jaar celstraf plus een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. Tegen hem was zeven jaar gevangenisstraf geëist.

Masmeijer wil in hoger beroep zijn onschuld aantonen. Volgens hem is er geen bewijs voor de beschuldigingen. In juni werd bekend dat, zolang de Belgische justitie geen uitleveringsverzoek bij Nederland indient, Masmeijer op vrije voeten blijft. Of dat nu is veranderd, is nog onbekend.

Het hof in Antwerpen wil op 16 november met de zaak beginnen. De aanklager zal op die dag zijn eisen formuleren tegen de verdachten. De pleidooien van de verdediging staan gepland op 29 en 30 november en 6 december.

Via zijn Nederlandse advocaat Geert-Jan Knoops liet Masmeijer al weten dat hij het uitstel vooral vervelend vindt vanwege de voortdurende onzekerheid. Knoops benadrukte ook de andere kant: de kans op strafkorting groeit als afronding van de strafzaak lang duurt.