Frank Masmeijer vlucht voor confrontatie met Peter R. de Vries bij Boulevard

Frank Masmeijer is de laatste tijd flink in het nieuws. Er loopt een geruchtmakende rechtszaak waarin hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de smokkel van 476 kilo cocaïne. Daarnaast zendt SBS 6 vanavond een documentaire over hem uit. Ook komt het boek Frank en Vrij over Masmeijer uit. Daarin vertelt hij over drugszaak, ook gaat het over zijn opkomst en afgang als televisiester, zijn horecaverleden en zijn gezin.



Reden genoeg voor RTL Boulevard om Masmeijer uit te nodigen in de studio. Volgens presentator Beau van Erven Dorens had hij echter geen zin in een confrontatie met Peter R. de Vries. Toen de oud tv-ster begreep dat hij met de misdaadjournalist te maken zou krijgen, heeft hij het pand verlaten.



De Vries reageerde in de uitzending: ,,Ik denk dat hij bang is. Ik denk dat iemand hem in heeft gefluisterd dat hij dat beter niet kan doen. Ik vind hem een schijterd. Als ik hem kritische vragen ga stellen, gaat hij met de staart tussen de benen weg."



RTL Boulevard-sidekick laat weten dat Frank Masmeijer wel van de komst van De Vries wist.