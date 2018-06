Frank van der Lende nog twee jaar bij BNNVARA

'Moordenaar rapper XXXTentaci­on opgepakt na klop­jacht'

15:54 Er is een verdachte opgepakt die betrokken is bij de moord op de Amerikaanse rapper XXXTentacion. Dit heeft de politie in Florida bekendgemaakt. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde showbizzsite TMZ gaat het om de man die XXXTentacion doodschoot.