Frank van der Lende verwelkomt eerste kindje, mist allerlaatste show op 3FM

Frank van der Lende is voor het eerst vader geworden. Zijn zoontje Koos is gistermiddag geboren, maakte de NPO 3FM-dj vandaag bekend in de laatste uitzending van de middagshow Welkom bij de Club! , die hij samen maakt met Eva Koreman. Vanwege de geboorte moest hij het programma missen.

,,Het gaat heel goed”, vertelde de 33-jarige Van der Lende telefonisch aan zijn vaste collega. ,,We gaan heel veel van hem houden en ik hoop dat de wereld mooi blijft voor hem. (...) Ik vind het heel raar om op deze dag niet bij jou te zijn. We hebben zoveel meegemaakt tijdens de middagshow, maar het was ook vooral wij samen Eva, wat we hebben gedaan.”

Maar waar iets stopt, begint ook iets nieuws, zei Van der Lende. ,,Onze middagshow stopt, maar een nieuw leven begint. Als we dat hadden kunnen bedenken van tevoren...”

Van der Lende maakte afgelopen december in het Glazen Huis bekend dat hij vader zou worden. ,,Mijn lieve verloofde Hanna is zwanger en ik word vader. En ik heb daar zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten”, zei hij. ,,Het is zo’n wonder, ik ben zo gelukkig.”

Van der Lende en Koreman hielden het allebei niet droog. ,,Het is je zo gegund. Al zo lang als ik je ken weet ik hoe graag je kinderen wilt. En je hebt zo’n vreselijk jaar gehad, je papa en je opa”, zei Koreman in tranen, waarmee ze onder meer verwees naar het overlijden van de vader van Van der Lende in april. ,,Dat dan 2021 dit nog brengt voor jou en Hanna en voor je familie, dat vind ik zo mooi en is je zo gegund.”

Frank en Eva hoorden eerder dit jaar dat hun middagshow moet stoppen. De twee maakten het programma sinds april 2020.

