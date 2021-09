Frankrijk neemt afscheid van acteur Jean-Paul Belmondo

Franse president Macron eert overleden acteur Jean-Paul Belmondo

9 september De Franse president Emmanuel Macron heeft een nationaal eerbetoon gebracht aan de Franse acteur Jean-Paul Belmondo, die maandag op 88-jarige leeftijd overleed. Belmondo was een icoon in de Franse filmwereld en speelde in tachtig films, maar ook in tv-series en theatervoorstellingen. Na zijn overlijden kwamen uit alle uithoeken van Frankrijk blijken van medeleven.