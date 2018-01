Frans Bauer haalt schouders op over kritiek op goed scorende Curling Quiz

Frans Bauer haalt zijn schouders op over de negatieve reacties. ,,Ik en de andere presentatoren - sportcommentator Evert ten Napel, voormalig topschaatser Mark Tuitert en oud-tophockeyster Ellen Hoog - proberen met een duidelijke, educatieve ondertoon en een knipoog gewoon wat gezelligheid de huiskamers in te pompen'', benadrukt hij vandaag. De zanger is behoorlijk in zijn nopjes met de massale belangstelling voor het zevendelige kennisquiz die een opmaat vormt voor de naderende Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.



Dat er kritiek er op Twitter kritiek wordt gespuid, vindt de levensliedzanger jammer. ,,De mensen die het programma hebben gewaardeerd, hoor je niet. Alleen de reacties van een paar negatievelingen, die overigens wel keken, vallen weer op.'' Hij wil zich als presentator in geen geval mengen in de discussie welke programma's al dan niet thuishoren bij de Nederlandse publieke omroep (NPO). ,,Ik houd me daar het liefste verre van. Maar in het geval van de Curling Quiz vind ik de ophef een tikkeltje overdreven'', aldus Bauer.



Hij vindt het programma amusement, maar wel een leerzame vorm daarvan. ,,Allereerst brengen we de Olympische Winterspelen prominent onder de aandacht. Hetzelfde geldt voor curling: een razend moeilijke, nog onderbelichte sport. Daarnaast zitten er vragen en weetjes waar de kijkers iets van kunnen opsteken. Het is dus amusement met wel degelijk een serieuze onderlaag.''