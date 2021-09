Frans filmicoon Jean-Paul Belmondo (88) overleden

Belmondo maakte bijna honderd films. Zijn laatste grote rol was in Un homme et son chien uit 2008. In 1959 gaf Claude Chabrol hem zijn eerste grote rol in het drama À double tour. Hij werd een jaar later wereldberoemd met zijn rol in het drama À bout de souffle van Jean-Luc Godard.

De Franse acteur werd geboren als Jean-Paul Belmondo op 9 april 1933 als in Neuilly-Sur-Scène in Frankrijk. Hoewel hij eerst een carrière als bokser ambieerde, besloot hij om toch in de filmwereld te stappen. ,,Ik wilde acteur worden toen ik jong was, maar ik durfde dat niet te zeggen”, vertelde Belmondo aan de Franse krant Le Parisien. ,,Op school heb ik niet eens een diploma op de basisschool. Uiteindelijk heb ik aan mijn vader verteld dat ik acteur wou worden en hij reageerde heel blij.”

Franse filmwereld

Eind jaren vijftig veroverde Jean-Pierre Belmondo de Franse filmwereld. Al vrij snel speelde hij de hoofdrol in de film die exemplarisch werd voor de Nouvelle Vague. In Godards À bout de souffle (1960) speelde Belmondo een op Humphrey Bogart geënte gangster: romantisch en rebels, charmant en gevaarlijk.



Daarna acteerde hij in een aantal prestigieuze films, zoals Léon Morin, prêtre, waarin hij een priester was. Na rollen in Italië werd Belmondo een grote ster, dankzij plezierige, licht ironische avonturenfilms als Cartouche en L’homme de Rio; films waarin Belmondo zijn eigen stunts deed.



Een lange reeks hits was het resultaat, die doorbroken werd met flop Stavisky, nota bene zijn vijftigste film. Dus richtte Belmondo zijn eigen productiemaatschappij op die zich specialiseerde in hoogwaardig amusement. Formulewerk dat Belmondo onderbrak door terug te gaan naar het theater.



In februari 2015, toen hij 82 jaar oud, besloot Belmondo met pensioen te gaan. ,,Nu ga ik rusten. Ik maak geen terugkeer meer naar de bioscoop of naar het theater. Ik ga genieten van het leven”, vertelde hij aan het Franse RTL.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: