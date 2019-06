Frans Klein stopt als baas NPO 1, Remco van Westerloo interim-netmanager

Van Westerloo rapporteert vanuit zijn functie aan directeur Video, Frans Klein, die verantwoordelijk blijft voor de volledige televisieprogrammering van NPO. Klein is blij met de komst van zijn ervaren nieuwe collega. ,,Remco van Westerloo verstaat de kunst van het programmeren en heeft daarbij ook een goed gevoel voor publieke waarde en kwaliteit. Ik kijk ernaar uit om met hem het komende jaar samen te werken rond de programmering van NPO 1 en ondertussen verder te bouwen aan een nieuw programmeermodel en bijpassende organisatie voor al onze NPO-kanalen."



Van Westerloo heeft er zelf ook zin in. ,,NPO 1 laat met haar programma's iedere dag weer zien dat het ondanks de toegenomen concurrentie en versplintering nog steeds mogelijk is om een miljoenenpubliek te bereiken met sterk inhoudelijke programma's, waarin publieke waarden goed naar voren komen. Er ligt een fantastische basis waarop voortgebouwd kan worden."



Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke functie van een jaar. Klein nam de functie van netmanager NPO 1 eerst zelf waar, maar door drukte door onder meer de komst van het Eurovisie Songfestival is gekozen voor een nieuwe tijdelijke invulling van de functie.