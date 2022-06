Franse acteur Jean-Louis Trintignant op 91-jarige leeftijd overleden

Recensie Markante horrorfilm Men alleen al vanwege krankzinni­ge finale de moeite

Alle mannen zijn waardeloos. Beetje flauw, maar dat is eigenlijk de beste manier om de essentie van deze horrorfilm van Alex Garland (Ex Machina, Annihilation) te vangen. De manier waaróp hij die kerngedachte verpakt, is minder eenduidig. De finale van Men is zelfs zo krankzinnig dat je jezelf na afloop echt even bij elkaar moet rapen.

15 juni