Franse rockfamilie Hallyday verscheurd over postuum album

David Hallyday (51) en Laura Smet (34) zorgen met hun kort geding voor een nieuwe, pijnlijke episode in het familiedrama, dat is ontstaan na het overlijden van Johnny Hallyday. Ze voelen zich buitengesloten door de laatste echtgenote van Hallyday, Laeticia. Hallyday, een pseudoniem voor Jean-Philippe Smet, overleed op 6 december vorig jaar op 74-jarige leeftijd. Na een periode van bijna nationale rouw rollen de nazaten van de Franse cultheld vechtend over straat.

De zaak over het album is de tweede rechtszaak die rond de overleden Hallyday wordt gevoerd. Want de natuurlijke kinderen eisen ook bij de rechter hun kindsdeel, van 18,75 procent elk. Een kwart van het vermogen, geschat op enkele tientallen miljoenen aan geld en bezittingen, zou naar echtgenote Laetitia gaan, en alle vier de kinderen zouden 18,75 procent moeten ontvangen. Het nu geldende testament, dat is opgesteld in Californië, is in hun ogen niet rechtsgeldig, omdat volgens de Franse wet kinderen niet onterfd kunnen worden.