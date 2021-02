Frasier krijgt revival mét Kelsey Grammer

De nieuwe serie zal te zien zijn op Paramount+, de Amerikaanse streamingservice die nu nog CBS All Access heet. Grammer gaf woensdag in een persverklaring aan enorm uit te kijken naar ‘een nieuw hoofdstuk in het leven van dokter Frasier Crane’.

Frasier startte in 1993 als spin-off van de populaire serie Cheers. De sitcom draaide om psychiater en radiopresentator Frasier Crane, die zijn vader in huis nam. Pa Crane, gespeeld door de in 2018 overleden John Mahoney, was een tegenpool van Frasier en zijn broer en vakgenoot Niles (David Hyde Pierce). Jane Leeves speelde in de serie de verpleegster van Martin Crane (Daphne) en Peri Gilpin was te zien als radioproducente Roz.