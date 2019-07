Fred houdt van het leven, André jr. is een waterrat

Nicole Kidman sluit derde seizoen Big Little Lies niet uit

17:42 Hoewel er nog geen nieuw verhaal klaarligt voor een derde seizoen van Big Little Lies, sluit hoofdrolspeler Nicole Kidman niet uit dat de serie alsnog een vervolg krijgt. ,,We zullen dit als groep beslissen. We luisteren naar hoe mensen reageren", zegt de actrice tegen Entertainment Weekly.