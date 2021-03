Fred overladen met lieve berichtjes en Robin heeft heimwee naar Rikki

illegale prostitutie Zangeres Eva Simons geschrok­ken van arrestatie fitnessgoe­roe: 'Dit moet een misver­stand zijn’

3 maart De Nederlandse fitnessgoeroe en zangeres Margretha van de L. (46) hangt een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar boven het hoofd vanwege verdenking van betrokkenheid bij illegale prostitutie en uitbuiting. Van de L. en haar ex-man Johan (52) zouden tientallen escortdames in België en Nederland hebben aangestuurd en het grootste deel van de inkomsten voor zichzelf hebben gehouden. Ze moeten zeker een maand langer in de cel blijven zitten, besliste de raadkamer in Antwerpen vanochtend.