Fred Teeven en Wouter de Vries schuiven aan bij heren van VI

Teeven is oud-politicus, Van Grinsven basketbalspeelster en Wouter de Vries de broer van Peter R. Ze worden in de poule namen die gaan rouleren in het programma, aangevuld met Özcan Akyol, Leonie ter Braak en Bram Moszkowicz, de sidekicks die al bekend waren. Talpa stelt dat in VI Vandaag ‘sport en voetbal in het bijzonder, belangrijke onderwerpen aan tafel blijven, maar dat de VI mannen ook met elkaar praten over politiek, entertainment en meer’.