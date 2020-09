Fred van Leer en Marieke Elsinga in panel van nieuwe spelshow I Can See Your Voice

Fred van Leer (44), Marieke Elsinga (34), Samantha Steenwijk (34), Jeroen van Koningsbrugge (47) en Ronnie Flex (28) vormen het panel van de nieuwe muzikale spelshow I can see your voice . Dat heeft zender RTL vandaag bekendgemaakt. In de RTL 4-show moeten de panelleden voor er ook maar een nooit heeft geklonken inschatten of de kandidaten wel of niet goed kunnen zingen.

In I can see your voice zal de kandidaat samen met een gastartiest proberen het panel te overtuigen van zijn of haar zangtalent. Wie van de zes deelnemers heeft een gouden strotje en wie houdt de boel voor de gek? Gedurende het programma vallen er steeds deelnemers af, mag de overgebleven kandidaat zingen met de gastartiest en wordt duidelijk of het panel gelijk had.

Volgens presentator Carlo Boszhard is het een hilarisch spelprogramma. ,,Je ziet iemand zingen die de wauw-factor heeft, maar je kan zomaar op het verkeerde been worden gezet. Het wordt een feest om met zoveel bekende panelleden te mogen samenwerken. De gastartiesten maken we later bekend, maar ook zij zijn veelbelovend. Ik heb ontzettend veel zin in de opnamen.”

De nieuwe show komt uit dezelfde stal als kijkcijferhit The Masked Singer, waarvan vanavond het tweede seizoen van start gaat.

De opnames van I can see your voice zijn vandaag gestart. Het achtdelige programma is vanaf 29 oktober te zien bij RTL 4.

Beluister hier de nieuwste AD Media Podcast:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.