Fred van Leer: Ik kijk wel twaalf uur per dag op mijn telefoon

Fred van Leer heeft een socialmediaverslaving. Het hoort bij zijn werk, om op de hoogte te zijn van de laatste trends onder de sterren en voor de interactie met zijn fans. Maar het is een valkuil. ,,Mijn schermtijd is soms wel tien, twaalf uur op een dag. Is dat veel? (lacht) Ik slaap slecht. Vannacht was ik om 2 uur wakker en dan denk ik ‘niet kijken’, maar dan kijk ik toch. Dan ben ik zo anderhalf uur verder midden in de nacht.”

Op wat hij post op social media wordt druk gereageerd. Hij heeft meer dan 700.000 volgers op Instagram en zijn mening over mode wordt serieus genomen. Hij heeft zijn sporen dan ook verdiend. Van Leer maakte naam als stylist in het uitgaansleven in Rotterdam, als Fred Paillet. Tien jaar geleden was zijn landelijke doorbraak op tv bij het programma Dames in de Dop. De modekenner coachte modellen in Holland's Next Top Model en presenteert nu onder meer de Nederlandse versie van Say Yes to The Dress.

Ook in het theater is de stylist tegenwoordig te zien. In zijn show Leer van Fred Live brengt hij zijn publiek de do’s and don’ts van kleding stylen bij. Kers op de taart is het verjaardagfeest in ‘zijn’ Ahoy volgend jaar op 18 en 19 september.,,Ik heb het helemaal in mijn hoofd. Moet veel gekrast worden, want als het gaat zoals in mijn hoofd dan kost het twintig miljoen”, giert Fred het uit.

Bloedchagrijnig

Kortom: het lijkt alsof hij alles goed voor elkaar heeft. Dat is ook zo, beseft Van Leer. Dat ‘vadsige’ jongetje uit Alblasserdam heeft zich goed omhoog geknokt, maar de stylist kent ook zijn donkere periodes. Hij typeert zichzelf als doemdenker. ,,Ik heb heel hoge pieken, maar ook heel diepen dalen”, zegt hij daarover. Een tijdje terug deed hij opnames voor een televisieprogramma dat tóch niet bij hem paste en dat heeft zijn weerslag. ,,Dan word ik bloedchagrijnig. Dertig draaidagen, dertig dagen lang jankend thuis. Omdat ze iets van me willen wat ik niet ben.”



Vorig jaar nam hij voor het eerst in zijn leven 2,5 maand vrij, omdat hij een zware burn-out had. ,,Dan denk ik na een week: wat gaan we doen jongens? Ik vind er geen reet aan. Laat mij maar werken. Ik heb dat gezegd tegen mijn coach en die zei: Je mag nooit meer zo lang vrij. Want dan ga ik erin zitten, dan wordt het allemaal negatief en dan gaat het als een spiraal naar beneden.”



Nee, laat Fred maar duizend dingen tegelijk doen, die onrust moet uit zijn lijf. Hij geniet van het succes. ,,Maar ik ben ook wel eens bang: wanneer stopt dit? Dan denk ik ook: ja, dat zie ik dan wel weer. Ik houd van hard werken dus bring it on.”