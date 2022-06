Fred van Leer staat ook volgend jaar in Ahoy met eigen show

De stylist en presentator stond afgelopen week twee avonden in een uitverkocht Ahoy, met onder anderen I can see your voice -deelnemer Boele (13) . ‘Drie jaar hebben wij hierop moeten wachten, maar het was top’, aldus Fred. ‘Wat wil ik nog meer? Nog een keer! En dat mag volgend jaar, want wij gaan het gewoon nog een keer doen.’

Fred van Leer vraagt 13-jarige Boele voor Ahoy-shows na tranen bij I can see your voice

Een terugkerend thema in de show van Van Leer was dit jaar ‘For all who love, and we love you’, een boodschap over inclusiviteit en acceptatie. Ook Mart Hoogkamer, Edsilia Rombley, Envy Peru, Lee Towers en Anita Meyer waren dit jaar te gast in de show van Fred.