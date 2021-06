Fred zet steun en toeverlaat in het zonnetje en Kim vecht tegen de meeuwen

interview Moet je een psychisch probleem melden op werk? ‘Nog altijd risico dat je je baan verliest’

8:00 Burn-out, depressie, angst of een ander mentaal probleem: 43 procent van de Nederlanders heeft er ooit in zijn of haar leven mee te maken. Maar werkgevers zien het aannemen van mensen die mentale klachten hebben of hebben gehad als een risico. Ten onrechte, stelt hoogleraar Evelien Brouwer. Zij bestudeert hoe werkenden met mentale klachten wél een eerlijke kans op de arbeidsmarkt kunnen krijgen.