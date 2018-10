Freddie Mercury-tribute komt naar Nederland

Zanger William Neo brengt samen met een rockband, een strijkkwartet en vier achtergrondzangeressen de grootste hits van de Britse band en zanger Freddie Mercury ten gehore, zoals I want to break free, Don't Stop me now, Bohemian Rhapsody en Killer Queen.

De première is volgende week; de voorstelling is daarna tot eind januari in de Nederlandse theaters te zien. Mercury staat dit najaar veel in de belangstelling. Zo gaat begin november ook de speelfilm Bohemian Rhapsody in première, over het leven en de carrière van de Britse zanger die in 1991 overleed.