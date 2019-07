Freek kust Katja's voeten, Sylvie smeert zich in met bruin goedje

Jan Rot: Betovering van de herenlief­de was weg

21:09 Jan Rot heeft geen enkele binding meer met de periode dat hij als homoseksueel door het leven ging. Dat meldde de zanger en tekstdichter in een gesprek op NPO Radio 1. In het programma Nms vergeleek hij zijn lhbt-periode met roken, iets dat hij in de jaren negentig ook deed en nu niet meer.