Freek Vonk uit de kleren voor commercial reisverzekering

Volgens Freek Vonk, zo liet hij vandaag op Instagram weten, zou hij normaalgesproken nooit voor een commercial bloot gaan. ,,Maar deze is gewoon te leuk'', aldus de bioloog die het eindresultaat gelijk maar deelde met zijn trouwe schare volgers op sociale media. In het spotje wordt een reisverzekering onder de aandacht gebracht. Ook de 'moeder' van Freek duikt nog even op met de mededeling dat haar 'zoon' ook wel eens 'gewoon' op vakantie gaat. ,,Als er dan iets wordt gestolen, is het lekker geregeld.''



Het is niet de eerste keer dat Vonk opdraaft voor een reclame van de verzekeringsmaatschappij. Vorig jaar zorgde een spotje voor de nodige ophef. In dat filmpje zorgde Freeks hongerige huisdier, reuzenhoutkever Ferdy, er met zijn hardnekkige geknaag voor dat een huis in een complete puinhoop verandert en zelfs instort. Reaal dekt echter geen door ongedierte veroorzaakte schade, stelde de Stichting Reclame Code (SRC) naderhand.