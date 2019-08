Freek waarschuwt voor haaien in Noordzee, Bibi is de weg kwijt

VIDEO Vliegende start voor Beste Zangers met Tim Akkerman in de hoofdrol

14:27 Het was gisteravond Tim Akkerman die in de eerste aflevering van een gloednieuw seizoen Beste Zangers zijn collega's en de kijkers thuis wist te ontroeren. De voormalig DI-RECT-zanger bracht een ode aan Henk Poort met het nummer Breng me thuis uit de opera Les Misérables.