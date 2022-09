Frontale aanval Johan Derksen op Angela de Jong in Vandaag Inside

Na Shawn Mendes en Justin Bieber stopt weer een bekende artiest met optredens

Sam Fender heeft de laatste optredens van zijn Amerikaanse tournee afgelast om zich te kunnen richten op zijn mentale gezondheid. ,,Ik heb mezelf al meer dan een jaar verwaarloosd en dingen die me diep hebben geraakt niet aangepakt. Het is onmogelijk om aan mezelf te werken tijdens het toeren en het is vermoeiend om omwille van mijn werk mijn geluk en welzijn te veinzen”, schrijft de Britse zanger op sociale media.

13 september