Frontman Mark E. Smith van The Fall overleden

Erykah Badu: Ik zie in elk mens het goede, ook in Hitler en Bill Cosby

3:04 Erykah Badu heeft een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan in een interview met Vulture, de entertainment- en cultuursite van New York Magazine. Zo zegt de R&B-zangeres: ,,Ik ben een humanist en zie in elk mens het goede. Ik zag ook iets goeds in Hitler, hij kon bijvoorbeeld heel mooi schilderen." Het interview heeft in de Verenigde Staten al aardig wat wenkbrauwen doen fronsen.