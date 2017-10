Froukje de Both en Niek doen het rustig aan na relatiebreak

Lindsay Lohan neemt het op voor Weinstein

11:06 Steeds meer vrouwen beschuldigen Harvey Weinstein van seksuele intimidatie, maar Lindsay Lohan (31) neemt het juist op voor de gevallen Hollywoodproducent. In een Instagram Story zegt de actrice medelijden te hebben met de producent. De video is niet meer zichtbaar via haar profiel, maar is volop gedeeld.